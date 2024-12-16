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Юрчишин: у Раду подали проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена Комітету з прав людини

Усунути депутата з комітету – повністю у повноваженнях ВРУ, наголосив Ярослав Юрчишин.

Юрчишин: у Раду подали проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена Комітету з прав людини
Юрій Бойко
Фото: glavcom.ua

У Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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«Вигнати колаборантів з комітетів Ради – наш обов'язок. Або що ми можемо зробити з Бойком вже цього тижня... Юрій Бойко просто в черговий раз усім нагадав, де знаходиться його господар і чиї інтереси він захищає насправді. Мені прикро, що він досі є членом парламентського Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Не може людина, яка розпалює міжетнічну ворожнечу, підігруючи агресору, бути в цьому комітеті», - заявив нардеп.

Юрчишин додав, що разом із ініціатором Олександром Аліксійчуком та колегами по парламенту (усього – 28 авторів) подали проєкт постанови про відкликання Бойка на підставі того, що «його туди подала вже розформована опежезе». 

«Звісно, хотілося би викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який би вступив у силу. Однак усунути його з комітету – повністю у повноваженнях ВРУ», - наголосив Юрчишин.

Згодом він оприлюднив текст документа на своїй сторінці у телеграмі.

  • Голова ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій заявив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.
  • Опісля керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, щзо «деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз».
  • А керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що слова, кі пролунали з вуст Бойка, «поширюють зазвичай росіяни і про насильство над людьми, без згадки Росії».
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