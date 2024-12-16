Юрчишин: у Раду подали проєкт постанови про відкликання нардепа Бойка з посади члена Комітету з прав людини

У Верховну Раду подали проєкт постанови про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету з прав людини.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

«Вигнати колаборантів з комітетів Ради – наш обов'язок. Або що ми можемо зробити з Бойком вже цього тижня... Юрій Бойко просто в черговий раз усім нагадав, де знаходиться його господар і чиї інтереси він захищає насправді. Мені прикро, що він досі є членом парламентського Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. Не може людина, яка розпалює міжетнічну ворожнечу, підігруючи агресору, бути в цьому комітеті», - заявив нардеп.

Юрчишин додав, що разом із ініціатором Олександром Аліксійчуком та колегами по парламенту (усього – 28 авторів) подали проєкт постанови про відкликання Бойка на підставі того, що «його туди подала вже розформована опежезе».

«Звісно, хотілося би викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який би вступив у силу. Однак усунути його з комітету – повністю у повноваженнях ВРУ», - наголосив Юрчишин.

Згодом він оприлюднив текст документа на своїй сторінці у телеграмі.