​Зеленський анонсував візит до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні анонсував візит до Брюсселя для переговорів з європейськими лідерами.

Президент України зазначив, що зараз відбувається підготовка "до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами".

Втім, Зеленський не уточнив, а ні коли відбудеться поїздка, а ні з ким саме він матиме зустрічі.