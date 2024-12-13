​Зеленський анонсував візит до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні анонсував візит до Брюсселя для переговорів з європейськими лідерами.
Президент України зазначив, що зараз відбувається підготовка "до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами".
Втім, Зеленський не уточнив, а ні коли відбудеться поїздка, а ні з ким саме він матиме зустрічі.
- Раніше повідомлялось, що Зеленський наступної середи проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та НАТО.
- Цю зустріч організує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться у той же день, коли лідери зберуться на саміті ЄС-Західні Балкани в Брюсселі. Заплановані спільна і декілька двосторонніх зустрічей за участі Зеленського.