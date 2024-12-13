Україна та Швеція обговорили деталі нового пакета допомоги

Раніше уряд Швеції оголосив про виділення 63 мільйонів євро фінансової допомоги Україні, з яких 20 мільйонів євро – для підтримки українського ОПК.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив зі шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном пріоритети на 2025-2026 роки та формати співпраці Швеції з українським ОПК.

Про це повідомили у Міноборони.

Раніше уряд Швеції оголосив про виділення 63 мільйонів євро фінансової допомоги Україні, з яких 20 мільйонів євро – для підтримки українського ОПК за прикладом «Данської моделі». Під час перемовин, шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України в отриманні допомоги на 2025 рік.

Пріоритетами залишаються засоби ППО для прикриття українського неба, формування та комплектування нових бригад. Сторони також підбили підсумки участі Швеції в ініціативі з підготовки українських військовослужбовців.

"Вдячний за інвестиції у виробництво артилерійських установок, запрошую також інвестувати у виробництво далекобійних дронів. Маємо спільно працювати заради забезпечення довгострокових спроможностей задля посилення позиції України", – наголосив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Також сторони обговорили плани індустріальної співпраці та потенціал для створення спільних виробництв. Важливим пунктом стало обговорення можливої локалізації ремонту техніки шведського виробництва задля прискорення її повернення на поле бою. Деякі із проєктів будуть реалізовані вже у 2025 році.