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До складу Коаліції морських спроможностей входять 19 країн, — командувач ВМС

З ниих — 12 країн підписали документ про приєднання.

До складу Коаліції морських спроможностей входять 19 країн, — командувач ВМС
Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа
Фото: Генштаб ЗСУ

До Коаліції морських спроможностей вже входять 19 країн, 12 з них уже підписали документ про приєднання.

Про це повідомляє командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Командувач поінформував, що сьогодні з представниками країн-учасниць Коаліції морських спроможностей провели онлайн зустріч із нагоди річниці створення. Зокрема, він висловив подяку Великій Британії й Норвегії за ініціативу, рішучість і лідерство у формуванні та координації роботи Коаліції, а також усім державам, які приєдналися до цієї ініціативи. 

На сьогодні до складу Коаліції входять 19 країн, 12 із яких вже підписали документ про приєднання.

"Морська коаліція – це унікальний багатофункціональний і мультидоменний проєкт із чіткою дорожньою картою до 2035 року. Попри те, що рік – це порівняно короткий період, нам вдалося досягти значних результатів. Ми зберегли безпеку судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, змусили ворога залишити бухти Севастополя, ускладнили його дії в Азовському морі й відновили експорт української продукції морськими шляхами", — каже Неїжпапа.

Разом із цим ситуація біля українських берегів достатньо крихка. Ворог намагається зірвати судноплавство з портів України, а головна його мета – позбавити Україну виходу до моря.

"Звернувся до партнерів подвоїти наші зусилля та прискорити формування необхідних спроможностей, особливо ударних та захисту портів. Ми повинні використати всі можливості для знищення ворожого флоту", — каже Неїжпапа.

Також він зауважив, що вже сплановано надходження наступних пакетів допомоги протягом 2024-2025 років для зміцнення обороноздатності України та ефективної протидії агресору.

Окрім цього, Неїжпапа зазначив, що партнери висловили повну підтримку України у боротьбі за свободу та запевнили в готовності продовжувати нарощувати співпрацю у межах Морської коаліції.

Так, за його словами, до учасників звернулися Перший морський лорд Великої Британії адмірал сер Бен Кі, командувач ВМС Королівства Норвегія контрадмірал Олівер Бердал, командувач ВМС Румунії віцеадмірал Міхай Панаїт, а також співголови Коаліції — коммодор Королівських ВМС Великої Британії Стівен Банфілд і коммодор Королівських ВМС Норвегії Томас Андерсон.

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