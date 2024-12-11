​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
ГоловнаПолітика

Президент анонсував заміни в дипломатичному корпусі

Відповідну нараду Зеленський провів із главою МЗС Сибігою.

Президент анонсував заміни в дипломатичному корпусі
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський анонсував заміни в дипломатичному корпусі.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні 11 грудня.

Support LB.ua

З цього приводу глава держави провів нараду з керівником МЗС Андрієм Сибігою.

«Сьогодні провів кілька важливих нарад. Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижня представимо. Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції», - повідомив Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies