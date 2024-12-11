Володимир Зеленський анонсував заміни в дипломатичному корпусі.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні 11 грудня.

З цього приводу глава держави провів нараду з керівником МЗС Андрієм Сибігою.

«Сьогодні провів кілька важливих нарад. Разом із міністром закордонних справ України Сибігою ми готуємо вже незабаром заміни в дипломатичному корпусі. За півтора тижня представимо. Зараз тривають співбесіди з кандидатами й кандидатками на посади послів України. Є сильні пропозиції», - повідомив Зеленський.