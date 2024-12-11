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В Україні склали присягу 137 суддів

Левова частка – судді загальних місцевих судів.

В Україні склали присягу 137 суддів
новопризначенні судді
Фото: ОПУ

11 грудня у присутності Президента України Володимира Зеленського склали присягу та набули повноважень 137 суддів.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Із цієї кількості 121 суддя загальних місцевих судів, 7 – адміністративних та 9 – господарських. Вони були призначені на посади указами в липні–грудні цього року. 

В ОПУ зазначили, що це судді з різних регіонів України: Вінниччина – 8, Волинь – 2, Дніпровщина – 9, Житомирщина – 10, Закарпаття – 2, Запоріжжя – 2, Івано-Франківщина – 7, Київ – 9, Київщина – 12, Кіровоградщина – 1, Львівщина – 4, Миколаївщина – 2, Одещина – 19, Полтавщина – 7, Рівненщина – 4, Сумщина – 3, Тернопільщина – 2, Харківщина – 9, Херсонщина – 1, Хмельниччина – 3, Черкащина – 9, Буковина – 4, Чернігівщина – 8.

На попередній церемонії, яка відбулася цьогоріч у липні, присягу склали 248 суддів місцевих судів, із них 208 – судді загальних місцевих судів, 22 – адміністративних, 18 – господарських.

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