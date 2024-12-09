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Повідомили про підозру чотирьом митрополитам РФ, які допомагали захоплювати українські храми

Вони сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонщини, а також у Криму і тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей.

Повідомили про підозру чотирьом митрополитам РФ, які допомагали захоплювати українські храми
Чотири російські митрополити, яким повідомили про підозри
Фото: СБУ

Заочно повідомили про підозру чотирьом російським митрополитам, які сприяли захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора. 

Зокрема, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на чотирьох високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованій частині території України.

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Усі вони – члени священного синоду РПЦ. Зокрема це:

  • голова Санкт-Петербурзької митрополії – митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков);
  • голова відділу зовнішніх церковних зав’язків РПЦ – митрополит Антоній (Антон Севрюк);
  • керуючий Коломницькою єпархією, патріарший намісник московської митрополії – митрополит Крутицький (Георгій Пономарьов);
  • керуючий справами московської патріархії – митрополит Діонісій (Петро Порубай).

Протягом 2022-2023 років вони сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонщини, а також у Криму і тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей. Зокрема, під керівництвом патріарха Гундяєва забезпечили рішення російського синоду щодо «приєднання» українських релігійних громад до складу РПЦ. 

Таким чином російські клірики захопили храми, церковні споруди та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних москві єпископів.

У подальшому ставленики країни-агресора нав’язували вірянам кремлівські наративи, в яких благословляли війну РФ проти України та виправдовували злочини окупантів.

На підставі зібраних доказів Судакову, Севрюку, Порубаю та Пономарьову заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

  • Тим часом російська церква продовжує розширювати свій вплив на тимчасово окупованих територіях України. Попри поширення кремлівської пропаганди, священики РПЦ під виглядом волонтерів переконують самотніх літніх та хворих людей відмовлятися від свого майна.
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