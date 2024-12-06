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На Дніпропетровщині затримали двох агентів, які готували удари РФ по об’єктах Укрзалізниці

Чоловіки встановлювали поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які в режимі реального часу транслювали рух потягів на акаунти окупантів.

На Дніпропетровщині затримали двох агентів, які готували удари РФ по об’єктах Укрзалізниці
Один із затриманих агентів
Фото: Офіс генпрокурора

На Дніпропетровщині затримали інформаторів РФ, які намагалися "перебити" логістику Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомили у СБУ. 

Ворожі агенти готували координати для нової серії ракетно-дронових ударів агресора по об’єктах Укрзалізниці. Під "прицілом" ворога були вузлові станції та залізничні лінії, через які, на думку рашистів, могли транспортувати бойову техніку та боєприпаси на східний фронт.

Щоб скорегувати вогневе ураження, фігуранти встановлювали поблизу залізничних станцій приховані відеокамери, які в режимі реального часу транслювали рух потягів на акаунти окупантів.

Для маскування "відеопасток" зловмисники облаштовували їх на деревах, ховаючи у гілках, та підключали до них портативні акумулятори. Кожні три дні ворожі поплічники здійснювали заміну павербанків для безперебійної передачі відео. 

Встановлено, що інформатори діяли окремо один від одного, але ретельно дотримувалися інструкцій та заходів конспірації від єдиного куратора з Росії.

Правоохоронці своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочини і затримали.

Переписка зрадника із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадника із ворогом

За даними слідства, обидва фігуранти є місцевими безробітними віком 20 і 23 років, яких РФ дистанційно завербувала через Телеграм-канали з пошуку "легких" грошей.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, павербанки та відеокамери із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (пособництво у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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