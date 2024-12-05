Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині. Серед затриманих – рецидивісти та безробітні шукачі "легких" грошей у Телеграм-каналах.
Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора.
На замовлення окупантів вони намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.
На Київщині "по гарячих слідах" затримали 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.
Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати "тестове" завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.
Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру.
Обох зловмисників затримали одразу після того як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової. Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний «звіт» своєму російському куратору. За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.
У Тернопільській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру.
У листопаді 2024 року чоловіків завербували співробітники спецслужб РФ. Їхнім "тестовим" завданням і став підпал адмінбудівлі сільради в одному із сіл у Тернопільському районі.
Підозрювані розбили вікно у приміщенні сільської ради, вилили легкозаймисту рідину та підпалили її. Вчинене вони фіксували на відео.
За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.
- "По гарячих слідах" затримали ще шістьох агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській та Миколаївській областях на об'єктах "Укрзалізниці".