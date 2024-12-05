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Затримали ще 5 паліїв, які намагалися знищити військові авто та адмінбудівлю на замовлення РФ

Ворожі поплічники "працювали" на території Київської та Тернопільської областей.

Затримали ще 5 паліїв, які намагалися знищити військові авто та адмінбудівлю на замовлення РФ
Один із затриманих паліїв
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині. Серед затриманих – рецидивісти та безробітні шукачі "легких" грошей у Телеграм-каналах.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора. 

На замовлення окупантів вони намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.

На Київщині "по гарячих слідах" затримали 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.

Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати "тестове" завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.

Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру.

Обох зловмисників затримали одразу після того як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової. Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний «звіт» своєму російському куратору. За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.

Спалене авто ЗСУ
Фото: Офіс генпрокурора
Спалене авто ЗСУ

У Тернопільській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру. 

У листопаді 2024 року чоловіків завербували співробітники спецслужб РФ. Їхнім "тестовим" завданням і став підпал  адмінбудівлі сільради в одному із сіл у Тернопільському районі.

Підозрювані розбили вікно у приміщенні сільської ради, вилили легкозаймисту рідину та підпалили її. Вчинене вони фіксували на відео.

Понищена будівля сільської ради на Тернопільщині
Фото: Офіс генпрокурора
Понищена будівля сільської ради на Тернопільщині

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

  • "По гарячих слідах" затримали ще шістьох агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській та Миколаївській областях на об'єктах "Укрзалізниці".
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