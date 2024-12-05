Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали на Київщині і Тернопільщині. Серед затриманих – рецидивісти та безробітні шукачі "легких" грошей у Телеграм-каналах.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора.

На замовлення окупантів вони намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей.

На Київщині "по гарячих слідах" затримали 24-річного мешканця столиці, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю, розбій та шахрайство.

Після виходу на волю він пішов на співпрацю з окупантами і погодився виконати "тестове" завдання: спалити позашляховик ЗСУ. Одразу після вчинення нового злочину його затримали правоохоронці.

Ще двох фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району, де вони орендували квартиру.

Обох зловмисників затримали одразу після того як вони підпалили службовий позашляховик десантно-штурмових військ ЗСУ, що повернувся з передової. Ворожі поплічники зафіксували загоряння авто на камери мобільних телефонів та відправили відповідний «звіт» своєму російському куратору. За даними слідства, зловмисники три роки тому прибули до столичного регіону з Донеччини як переселенці. Один з них у 2018 році вже притягався до кримінальної відповідальності за розбій.

Фото: Офіс генпрокурора Спалене авто ЗСУ

У Тернопільській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 20 і 23 роки, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру.

У листопаді 2024 року чоловіків завербували співробітники спецслужб РФ. Їхнім "тестовим" завданням і став підпал адмінбудівлі сільради в одному із сіл у Тернопільському районі.

Підозрювані розбили вікно у приміщенні сільської ради, вилили легкозаймисту рідину та підпалили її. Вчинене вони фіксували на відео.

Фото: Офіс генпрокурора Понищена будівля сільської ради на Тернопільщині

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.