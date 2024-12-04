Суд відправив під варту ексзаступника голови Вищого господарського суду України

Його триматимуть під вартою без права внесення застави до 30 січня наступного року.

Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України. Його триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Його затримали учора, 3 грудня. Посадовця підозрюють у тому, що він разом з іншими суддями побудував «бізнес» на судових рішеннях.

Установили, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».

Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації.

Робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.Досудове розслідування триває.