Суд відправив під варту ексзаступника голови Вищого господарського суду України

Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України. Його триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Його затримали учора, 3 грудня. Посадовця підозрюють у тому, що він разом з іншими суддями побудував «бізнес» на судових рішеннях.
Установили, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.
Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників».
Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації.
Робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.
Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.Досудове розслідування триває.
- Імені посадовця не повідомляють, але імовірно йдеться про Артура Ємельянова. У вересні 2023 УП писала, що до нього приходили з обшуком у межах розслідування щодо можливого пособництва Росії. Після роботи в суді він займався адвокатською діяльністю.
- У 2016 Ємельянову та його начальнику Віктору Татькову повідомили про підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ і заяв, втручання в діяльність суддів. Слідство заявляло, що ці особи в 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Також з'ясувалося, що Ємельянов володів коштами, що не відповідають його доходам.
- Він був відсторонений від суддівства – через підозри в корупції та тиску на суддів. Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще у 2018 році встановила, що суддя Ємельянов, використовуючи службове становище, впливав на суддів Господарського суду міста Києва і втручався у процес здійснення судочинства одним із них у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання". Однак звільнити його вдалося лише в 2021 році.