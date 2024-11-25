Затримано мешканця Сум, який підпалив будівлі ТЦК та авто військових

Правоохоронці затримали жителя Сум, який підпалював будівлі ТЦК та автомобілі військових на замовлення, повідомили в Офісі головного прокурора та Національній поліції.

35-річний чоловік, уродженець республіки Білорусь, який тривалий час мешкав в Сумах, в одному з месенджерів отримав пропозицію за грошову винагороду здійснювати підпали військових об’єктів та автомобілів.

Протягом листопада 2024 року на виконання завдання підозрюваний підпалив дві будівлі ТЦК та три автівки військовослужбовців ЗСУ. Приміщення суттєвих пошкоджень не зазнали, а от транспортні засоби фактично знищені.

Наслідки своїх злочинних дій чоловік фіксував та скидав відеозвіт замовникам, розраховуючи на відповідну оплату.

Правоохоронці встановили особу підпалювача та затримали його.

Чоловіку повідомили про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисного знищення майна шляхом підпалу ‒ ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Його взяли під варту без права на заставу.

Досудове розслідування проводила Національна поліція з оперативним супроводом СБУ.