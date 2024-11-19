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В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації, до якої були причетні лікарі та посадовці обласної МСЕК

Кожен охочий «звільнитися» від обов'язку служити в ЗСУ та виїхати за кордон мав заплатити від 4500 до 6000 тис доларів США.

В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації, до якої були причетні лікарі та посадовці обласної МСЕК
В Одесі викрили схему ухилення від мобілізації
Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі викрили чергову схему ухилення від військової служби. Лікарі та посадовці обласної МСЕК за гроші "допомагали" чоловікам отримати необхідні документи.

"За процесуального керівництва Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру 7 учасникам злочинної групи, які організували схему ухилення від мобілізації через фіктивне оформлення груп інвалідності", – йдеться у повідомленні Одеської обласної прокуратури. 

До злочинної групи входили завідувач травматологічного відділення та лікар-невропатолог двох медустанов, посадовиця обласного центру МСЕК, а також четверо цивільних осіб, які підшукували «клієнтів» та забезпечували загальну комунікацію між учасниками схеми.

Вилучені списки під час обшуків
Фото: Одеська обласна прокуратура
Вилучені списки під час обшуків

Лікарі поставили на потік виготовлення медичних документів, що надавали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон. Вони фальсифікували історії хвороб, вносили неправдиві відомості про результати аналізів та обстежень «пацієнтів», які дозволяли отримати інвалідність. Також ці «послуги» діяли для родичів призовників, що дозволяло останнім уникнути військової служби.

Отримавши фальшиві діагнози, «пацієнти» слідували інструкціям для успішного проходження комісії МСЕК, зокрема використовували спеціальні допоміжні засоби, а саме тростину для ходьби, щоб створити враження інвалідності.

Важливу роль у цій схемі відігравала співробітниця МСЕК, яка фактично була ключовою ланкою між лікарями та членами комісії. Вона гарантувала ухвалення «позитивного» рішення, заздалегідь узгоджуючи необхідні діагнози з членами комісії.

Один із викритих учасників схеми ухилення від мобілізації
Фото: Одеська обласна прокуратура
Один із викритих учасників схеми ухилення від мобілізації

Кожен охочий «звільнитися» від обов'язку служити в ЗСУ та виїхати за кордон мав заплатити від 4500 до 6000 тис доларів США, сума залежала від пакета меддокументів.

Залежно від вчинених злочинів підозрюваним інкриміновано отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України), перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України), сприяння у незаконному переправленні осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Вилучені гроші під час обшуків
Фото: Одеська обласна прокуратура
Вилучені гроші під час обшуків

Наразі всім учасникам злочинної групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.Слідство триває, встановлюється коло всіх «клієнтів» та причетних до злочину осіб.

  • Станом на кінець жовтня підозру вже отримали 64 посадовця медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
  • Тим часом Зеленський підписав закон про вдосконалення роботи МСЕК. Раніше Рада ухвалила цей законопроєкт у цілому. 
  • Він модернізує процедуру МСЕК, зокрема через можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів тощо.
  • Водночас 22 жовтня президент підписав указ, згідно з яким усі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року. Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.
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