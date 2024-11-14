Затримали поплічників спецслужб РФ, які вчиняли підпали і шпигували для ворога у Запорізькій та Волинській областях. Зокрема, спалили релейну шафу, авто військових та поліції.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

У Запоріжжі затримали 31-річного наркозалежного, який раніше провів у тюрмі 6 років за крадіжки, а після виходу на волю його дистанційно завербували окупанти. Наприкінці вересня 2024 року для підзаробітку через месенджер налагодив контакт із «роботодавцем». Він мав виявляти військові автомобілі, надсилати фото куратору, а після дозволу підпалювати.

Того ж місяця чоловік за допомогою легкозаймистої сумішші підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, а у жовтні – ще один автомобіль, що належить ГУ Нацполіції в Запорізькій області. Підпали фільмував на власний телефон.

Крім того, фігурант відслідковував наявність особового складу на місцях дислокації Сил оборони. За наявними даними, рашисти намагалися отримати цю інформацію для підготовки нових повітряних ударів по місту.

Правоохоронці затримали ворожого агента на спробі підпалу чергового авто. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на території прифронтового міста.

Фото: СБУ Переписка зрадника із ворогом

На Волині затримали 18-річного жителя міста Ківерці, який у листопаді через Telegram отримав пропозицію здійснювати підпали. Замовники надали підозрюваному інструкції щодо узгодження об’єкту, придбання пального та здійснення відеофіксації підпалу для підтвердження виконаного завдання, а також отримання коштів.

9 листопада до поліції надійшло повідомлення, що на лінії залізничного сполучення поблизу Луцька згоріла шафа управління вхідним світлофором. Правоохоронці оперативно встановили причетного. Його затримали.

Він зізнався, що вчинив злочин на замовлення невідомої особи, яка в одному з месенджерів за 600 доларів запропонувала підпалювати релейні шафи на території Волинської області.

В ході слідства встановили, що напередодні молодик скоїв аналогічний злочин в Рівненській області.

Винагороди за диверсійне замовлення він так і не отримав.

Фото: Нацполіція Спалена релейна шафа

Фото: Офіс генпрокурора Один із затриманих диверсантів

За викрити фактами обом затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.