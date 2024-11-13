На ТОТ Запоріжжя окупанти замінюють українські книжки на російські

На ТОТ Запорізької області окупанти продовжуються вилучати з бібліотек українські книги та замінювати їх на російську пропагандистську літературу.

Про це повідомляє рух спротиву "Жовта стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" розповідають, що в бібліотеках Мелітополя окупанти конфісковувати книги українських письменників, натомість завозять такі екземпляри сумнозвісних книжок як:

Книга "Мы – русские! С нами Бог" авторства російського пропагандиста та телеведучого Володимира Соловйова (з 28 березня 2022 року занесений до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України);

Збірник промов російського президента Володимира Путіна "Патриотизм – национальная идея России";

Книга авторства президента РФ Володимира Путіна "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным";

Історична збірка сфальсифікованих текстів "Протоколи засідань Всесвітнього союзу франкмасонів та сіоністських мудреців" (публікації російського релігійного діяча Сергія Нілуса).

Окрім цього, у селах проводиться активна пропагандистська робота. У Шелюгах, Давидівці, Охримівці та Терпінні щотижня роздають газети "Запорожский вестник", "Комсомольская правда", "Среда обитания", "Российская газета", "Союзное вече":

"Оскільки ситуація з інтернетом у селах дуже погана, газети і російське телебачення тут – єдині джерела інформації для незахищених верств населення", — йдеться у повідомленні.