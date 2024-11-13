Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
ЗМІ: Марко Рубіо стане новим державним секретарем США
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали трьох загиблих дітей (оновлено)
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Небезпека росте, люди повертаються
Небезпека росте, люди повертаються
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
Сирський зустрівся з волонтером Стерненком
«Буча»: кітч і геноцид
«Буча»: кітч і геноцид
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
Поліцію Житомирщини очолив полковник Олександр Ковтун
ГоловнаСуспільствоОсвіта

На ТОТ Запоріжжя окупанти замінюють українські книжки на російські

Щотижня у селах проводиться активна пропагандистська робота.

На ТОТ Запоріжжя окупанти замінюють українські книжки на російські
Фото: imi.org.ua

На ТОТ Запорізької області окупанти продовжуються вилучати з бібліотек українські книги та замінювати їх на російську пропагандистську літературу. 

Про це повідомляє рух спротиву "Жовта стрічка".

Активісти руху "Жовта Стрічка" розповідають, що в бібліотеках Мелітополя окупанти конфісковувати книги українських письменників, натомість завозять такі екземпляри сумнозвісних книжок як:

  • Книга "Мы – русские! С нами Бог" авторства російського пропагандиста та телеведучого Володимира Соловйова (з 28 березня 2022 року занесений до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України);
  • Збірник промов російського президента Володимира Путіна "Патриотизм – национальная идея России";
  • Книга авторства президента РФ Володимира Путіна "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным";
  • Історична збірка сфальсифікованих текстів "Протоколи засідань Всесвітнього союзу франкмасонів та сіоністських мудреців" (публікації російського релігійного діяча Сергія Нілуса).

Окрім цього, у селах проводиться активна пропагандистська робота. У Шелюгах, Давидівці, Охримівці та Терпінні щотижня роздають газети "Запорожский вестник", "Комсомольская правда", "Среда обитания", "Российская газета", "Союзное вече":

"Оскільки ситуація з інтернетом у селах дуже погана, газети і російське телебачення тут – єдині джерела інформації для незахищених верств населення", — йдеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies