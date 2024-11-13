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Росіяни масовано вдарили по Донеччині: дві людини загинули, семеро поранені

У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю.

Росіяни масовано вдарили по Донеччині: дві людини загинули, семеро поранені
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

У середу, 13 листопада, російська армія завдала масованих ударів по громадах Донецької області. Внаслідок ударів дві людини загинули і 7семеро поранені. 

Про це повідомляє очільних Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У селі Шевченко Комарської громади росіяни вбили 32-річну жінку і поранили 36-річну, пошкодили адмінбудівлю і автомобіль.

У Новотроїцькому Покровської громади загинув 63-річний чоловік, поранено ще 2 людини.

У Костянтинівці 4 людини отримали поранення різного ступеня, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю, підприємство, 3 лінії електропередач і газогін.

Крім того, у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним. Залишатися на Донеччині небезпечно!", — наголошує Філашкін.

  • Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 97. Найбільш активний ворог на Покровському та Курахівському напрямках. 
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