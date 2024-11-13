На Херсонщині армія РФ скинула вибухівку на авто "швидкої" під час евакуації поранених

У Станіславі Херсонської області росіяни атакували з БпЛА автівку “швидкої”, яка евакуювала поранених.

Фото: Олександр Прокудін

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по Станіславу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Під час евакуації поранених, росіяни завдали повторного удару, вже по автівці швидкої допомоги.

Фото: Олександр Прокудін

"Коли бригада "екстренки" транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона. Внаслідок цього машина – знищена. Дивом медичні працівники не постраждали", — ідеться у повідомленні.