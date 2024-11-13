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На Херсонщині армія РФ скинула вибухівку на авто "швидкої" під час евакуації поранених

На щастя, обійшлося без жертв, авто вщент знищене.

На Херсонщині армія РФ скинула вибухівку на авто "швидкої" під час евакуації поранених
влучання ворожого дрона в авто "швидкої"
Фото: Олександр Прокудін

У Станіславі Херсонської області росіяни атакували з БпЛА автівку “швидкої”, яка евакуювала поранених.

Фото: Олександр Прокудін

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по Станіславу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Під час евакуації поранених, росіяни завдали повторного удару, вже по автівці швидкої допомоги. 

Фото: Олександр Прокудін

"Коли бригада "екстренки" транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона. Внаслідок цього машина – знищена. Дивом медичні працівники не постраждали", — ідеться у повідомленні. 

  • 13 листопада війська РФ обстріляли селище Комишани, Антонівку і Садове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро мирних жителів. 
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