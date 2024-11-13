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Росіяни атакували три населені пункти Херсонщини, є постраждалі

Під російські обстріли потрапили Садове, Комишани та Антонівка.

Росіяни атакували три населені пункти Херсонщини, є постраждалі

Війська РФ обстріляли селище Комишани, Антонівку і Садове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро мирних жителів. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Близько 11:30 через російський обстріл Комишан постраждав місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, 62-річний чоловік дістав вибухову травму. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні для надання меддопомоги.

Також в Антонівці близько 9:30 ворог скинув вибухівку з дрона. 44-річний чоловік через це отримав контузію та мінно-вибухову травму.

З безпілотника росіяни також атакували Садове близько 12:00. Внаслідок цього скиду вибухівку постраждала 45-річна жінка. В неї мінно-вибухова травма та часткова ампутація правої стопи. 

До однієї з херсонських лікарень також доправлено двох чоловіків — 34 і 48 років. В обох — мінно-вибухова травма та множинні рани. 

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