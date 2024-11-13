“Дітей постійно принижували, погрожували психлікарнею”. Скандальний інтернат на Львівщині відвідала моніторингова група

Сімох підопічних вилучили з Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. Всього група відвідала три заклади - два на Львівщині і один в Тернопільській області

Моніторингова група Уповноваженого з прав людини і громадських організацій підтвердила порушення прав дитини в колишньому інтернаті на Львівщині. Мова про Великолюбінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр, довкола якого місяць тому розгорнувся скандал - там директора запідозрили у сексуальному та психологічному насильстві над підопічними.

Група відвідала три заклади - крім вищезгаданого також Притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської ОДА та Новосільську спецшколу Тернопільської облради, повідомили 11 листопада на пресконференції за результатами візитів.

Фото: Скріншот з трансляції

Порушення, за словами омбудсмана Дмитра Лубінця, зафіксували в усіх трьох.

“Відсутність контролю за станом здоров'я дітей, порушення права дітей на безпечні умови, належну освіту, харчування”, - перерахував виявлені порушення омбудсман.

В заклад на Тернопільщині після візиту одразу викликали правоохоронців і порушили кримінальне провадження. Там зафіксували сексуальне насильство між підопічними, про що керівництво закладу знало, втім не надавало допомоги потерпілим.

Стосовно керівництва скандального Великолюбінського центру наразі триває розслідування. На цей час його директора відсторонили від роботи.

Підопічні центру в розмові з членами моніторингової групи підтвердили, що керівництво закладу та вихователі їх постійно обзивають та карають фізично.

“Дітей обзивають ідіотами, кажуть, що вони ні на що не спроможні. Під час однієї з розмов, дитина сказала “Так ми самі винні, що нас б'ють палкою, тому що якщо я матюкнувся, то директор має право бити”, - розповіла Ірина Суслова, представниця Уповноваженого з прав дитини.

За її словами, дітей також залякують психоневрологічною лікарнею.

“Так званою “восьмьоркою” (лікарня у Львові, що розташована на вулиці Кульпарківській). Вони боялися і про це говорити. Казали, в понеділок туди відвезуть чотирьох дітей і ми ще не знаємо кого. І це говорила не одна дитина, а переважна більшість підопічних. А ті, хто там був, розповідають, що їм кололи препарати, після яких вони не могли встати. Згодом, переглядаючи справи цих дітей ми бачили, що жоден з них немає діагнозу, який би мав покази до використання цих препаратів”, - розповіла Суслова.

Цією ж лікарнею погрожують і підопічним Притулку для дітей на Львівщині, каже вона.

В усіх трьох закладах, за словами представниці уповноваженого з прав дитини, також зафіксували порушення права на освіту - відсутня спеціальна освітня програма для тих хто її потребує, в деяких із закладів відсутні журнали з відвідуваністю учнів, дітям не дають домашні завдання, вони не знають свій розклад.

“У Новосільській школі діти 8-10 років досі не вміють читати, не знають літер і не вміють рахувати”, - зауважила Ірина Суслова.

Щодо порушень побуту, група зафіксувала занедбану територію, дітям не видають зубні щітки та туалетний папір, пояснюючи це тим, що вони його їдять. У підопічних відсутній приватний простір - у Притулку на Львівщині в усіх приміщеннях встановлені камери спостереження, втім моніторинговій групі так і не відповіли, ким ведеться спостереження і для чого.

За результатами перевірки, моніторингова група склала список рекомендацій, що потрібно виправити в закладах.

З Великолюбінського центру вилучили сімох підопічних, які зазнали насильства або стали свідками, аби на дітей не чинили тиск. Їх перемістили у центр фонду “Рідні”.

“Їхні особові справи відновлюють, дітей стабілізують, адаптують. Наразі вже одна дитина на етапі влаштування в сімейну форму опіки через наставництво. Двоє дітей на етапі влаштування в прийомну сім'ю. Двоє - на етапі усиновлення”, - пояснила мар’яна Романюк, директорка фонду.

Учасники пресконференції наголосили, що вищеперераховані порушення - не поодинокі випадки, а системна проблема, де держава виділяє чималі кошти на утримання будівлі замість справжньої допомоги тим, хто в закладах утримується. Наприклад, бюджет Новосільської школи в рік - 20 млн грн, це близько 30 000 грн на дитину в місяць, рахують представники уповноваженого з прав людини.

Для цього, наголошують громадські організації, в Україні мусить продовжуватися реформа деінституціалізації, запущена ще в 2017 році.

“Проблема інституційного догляду викликає завжди резонанс. І я думав, що якщо всі учасники будуть розуміти це, то почнуть правильно виконувати свою роботу. Та, на жаль, публічно керівники відповідних обласних органів взяли для себе тактику захисту і починають публічно розказувати, що звинувачення сумнівні. У Львівській області ситуація ще гірша - там усе заперечують і запевняють, що це один із найкращих закладів в Україні”, - зазначив омбудсман Дмитро Лубінець.

Зазначимо, як повідомляло видання ZAXID.net, керівництво освіти Львівської області уникає коментарів щодо скандалу у Великолюбінському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі. А заступник голови Львівської ОВА, який курує освітню галузь, Олександр Кулепін вважає, що звинувачувальні заяви вихованок закладу мають ще ретельно перевірити правоохоронці.

Згодом в ОВА повідомили, що в заклад тимчасово призначили нову очільницю. А двох виховательок, які вчиняли насильство над дітьми, відсторонили від роботи.