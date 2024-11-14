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У Харківській області в пожежі загинули четверо дітей і чоловік

Одна дитина постраждала.

У Харківській області в пожежі загинули четверо дітей і чоловік
У пожежі на Харківщині загинули діти
Фото: ДСНС

У селі Пісочин Харківського району в пожежі загинули четверо дітей і чоловік. 

Про це повідомили у ДСНС.

"Страшна трагедія сталася на Харківщині: під час пожежі загинули 5 людей, з них – 4 дитини. Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв.м", – зазначили рятувальники. 

Під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала. 

Також з палаючого будинку врятували котика.

Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували. Причини її виникнення встановлюються фахівцями.

На Харківщині у пожежі загинули діти
Фото: ДСНС
На Харківщині у пожежі загинули діти

  • На початку жовтня на Харківщині через лісову пожежу згоріло ціле селище, загинули чотири людини.
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