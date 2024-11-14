У пожежі на Харківщині загинули діти

У селі Пісочин Харківського району в пожежі загинули четверо дітей і чоловік.

Про це повідомили у ДСНС.

"Страшна трагедія сталася на Харківщині: під час пожежі загинули 5 людей, з них – 4 дитини. Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв.м", – зазначили рятувальники.

Під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала.

Також з палаючого будинку врятували котика.

Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували. Причини її виникнення встановлюються фахівцями.

Фото: ДСНС На Харківщині у пожежі загинули діти