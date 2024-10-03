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На Харківщині через лісову пожежу згоріло ціле селище, загинули чотири людини

Згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, 60 людей евакуювали.

На Харківщині через лісову пожежу згоріло ціле селище, загинули чотири людини
Фото: ГУНП Харківської області

У Харківській області лісова пожежа знищила селище Піски-Радьківські, четверо людей загинули, ще двоє отримали опіки.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

"Згоріло ціле селище - більше ніж тисячу будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Дві жінки-переселенки, ще одна місцева й один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я поширювалося шаленими темпами", - написав він у фейсбуці.

Болвінов зазначив, що вогонь знову прийшов з Донеччини - з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди.

Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, 60 людей евакуювали.

"Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли", - додав Болвінов.

На Харківщині згоріло селище
Фото: ГУНП Харківської області
На Харківщині згоріло селище

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