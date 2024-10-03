Чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2051 року може скоротитися до 25,2 млн осіб.

Через війну в Україні коефіцієнт народжуваності становить менше 1 на одну жінку. Це більш як удвічі нижче за показник, який забезпечує просте відтворення населення – 2,2. Такі дані наведено в Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, схваленій Кабінетом міністрів 30 вересня 2024 року.

Уряд зазначає, що за даними Держстату, чисельність населення України на дату проведення Всеукраїнського перепису населення (5 грудня 2001 р.) становила 48,5 млн осіб. За оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук (нині – Інститут демографії та проблем якості життя НАНУ), на 1 січня 2022 р. чисельність населення України становила 42 млн осіб, на липень 2024 р. – 35,8 млн осіб, у тому числі на територіях, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі, – 31,1 млн осіб.

При цьому чисельність населення України, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук, до 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року – до 25,2 млн осіб.

Таке значне скорочення чисельності населення пов'язане з рядом причин:

повномасштабна збройна агресія РФ проти України, яка спричинила численні смерті військових та цивільного населення, зокрема дітей;

погіршення стану здоров’я через численні стреси, тривале перебування у несприятливих умовах, що спричинило зниження імунітету, загострення старих і виникнення нових хронічних захворювань;

зростання чисельності осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують комплексної реабілітації та підтримки;

високий рівень передчасної смертності, передусім чоловіків, пов’язаної із масовою зайнятістю в шкідливих і небезпечних умовах;

масова вимушена еміграція населення, передусім жінок та дітей, пов’язану з небезпекою, нестабільністю та невизначеністю життя в Україні через збройну агресію;

незаконне вивезення громадян України за кордон. Зокрема, офіційно доведено вивезення з тимчасово окупованих територій до Російської Федерації щонайменше 19,5 тис. дітей;

демографічне старіння: станом на 1 січня 2022 р. частка осіб у віці 60 років і старше становила 24,8 відсотка, що спричиняє додаткові потреби в медичних і соціальних послугах, зумовлює значне навантаження на публічні фінанси та працююче населення.

Крім того, в уряді констатують низький рівень народжуваності. Так, у 2020 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив 1,22 на одну жінку проти 1,53 у 2012 році, що майже вдвічі нижче за показник, який забезпечує просте відтворення населення – 2,2. Зазначається, що за період повномасштабної збройної агресії, за експертними оцінками, цей показник став нижче 1.