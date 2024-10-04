Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 908 людей, у тому числі 92 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА.

“За 3 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Старій Миколаївці та Кремінній Балці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 жовтня.

Покровський район. У Курахівці пошкоджено адмінбудівлю, у Степанівці пошкоджено 2 будинки, в Успенівці пошкоджені 3 будинки і підприємство. У Покровську поранено 4 людини, пошкоджено 6 будинків, крамницю та виробниче приміщення.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, крамницю і лінію електропередач; пошкоджено 2 будинки в Зарічному, 2 в Закітному і 1 у Торському. У Старій Миколаївці Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 2 об'єкти; ще 2 об'єкти пошкоджені у Клебан-Бику і 1 у Калиновому. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Новодмитрівці — господарчу споруду.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, адмінбудівля і нежитлова споруда.

Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну 19 шахедами. Дев'ять дронів збили, ще сім приглушили РЕБ.