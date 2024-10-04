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Росіяни атакували 14 населених пунктів Херсонщини

Через російську агресію одна людина загинула, ще 4 – поранені. 

Росіяни атакували 14 населених пунктів Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби росіяни атакували 14 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію у області одна людина загинула, ще 4 – поранені. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Придніпровське, Зимівник, Антонівка, Кізомис, Широка Балка, Томина Балка, Білозерка, Станіслав, Берислав, Зміївка, Урожайне, Милове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та житлово-комунальних комунікацій; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено, зокрема 35 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили  господарчі споруди, складські приміщення  автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі.Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 2 "Shahed-131/136".

У Херсонській ОВА попереджають, що окупанти почали по-новому маскувати міни "Лєпєсток".

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