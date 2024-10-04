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​Російська армія за добу втратила 1230 солдатів

Наші захисники знищили 59 ворожих артсистем та 31 бойову броньовану машину.

​Російська армія за добу втратила 1230 солдатів
війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1230 російських окупантів, 59 ворожих артилерійських систем, 31 бойову броньовану машину та 1 систему ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 657 940 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 8908 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17627 (+31) од,
  • артилерійських систем – 18965 (+59) од,
  • РСЗВ – 1212 (+8) од,
  • засоби ППО  ‒ 965 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16494 (+101),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25820 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3333 (+3).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються. 

Сили оборони знищили ракетами ATACMS рідкісну і дорогу станцію ворога "Небо-М".

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