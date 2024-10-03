Сили оборони знищили ракетами ATACMS рідкісну і дорогу станцію ворога "Небо-М"

Де саме відбулося ураження – не уточнили.

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М". По ній вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS.

Знищення установки суттєво знижує здатність армії ворога виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Про це повідомили в Генштабі.

"РЛС «Небо-М» є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", – сказали в повідомленні.

Очікується, що знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

"Небо-М"

Радіолокаційний комплекс "Небо-М" призначений для виявлення аеродинамічних та балістичних цілей на середніх та великих висотах в інтересах протиповітряної та протиракетної оборони, писав Мілітарний.

До складу системи входять автономні РЛС різного діапазону.

Це не перший випадок ураження такої РЛС. У травні таку станцію знищили неподалік Луганська.