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Через російську агресію на Харківщині за добу постраждали 20 людей

Серез постраждалих є трьохрічна дитина. 

Через російську агресію на Харківщині за добу постраждали 20 людей
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська облпрокуратура

Через російську агресію на Харківщині за добу постраждали 20 людей. Серед постраждалих – трьохрічна дитина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Вчора пізно вночі, близько 23:20 росіяни атакували Шевченківський та Салтівський райони Харкова. Влучили лісосмугу Олексіївського лісопарку. Пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків. також унаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобіля. Зруйновано фасадну частину 5-ти поверхового житлового будинку, квартири на 4, 5 поверхах, пошкоджено 10 автомобілів.

Постраждали 12 людей: госпіталізовано п‘ятеро, стан середній та легкий. Серед травмованих є дівчинка 3 років, вона лікується амбулаторно.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська облпрокуратура
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

На світанку 03 жовтня, о 05:25 у с.Черкаська Лозова унаслідок обстрілу пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди. Постраждали три людини: дві жінки 68 та 57 років та чоловік 69 років. 

Біля 23:07 у с. Золочів через обстріл пошкоджено 6 житлових будинків.

Близько 17:00 у с. Нечволодівка через скидання боєприпасу з дрона горів приватний будинок, площа уточнюється. Постраждали 2 жінки 61 та 53 років.

О 16:30 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу постраждала жінка 56 років.Перед цим окупанти влучили в цивільний автомобіль FPV-дроном. Постраждала 30-річна жінка.

Близько 13:00 у с. Нікополь через вибух невідомого ВНП постраждав 52-річний чоловік. 

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська облпрокуратура
Наслідки обстрілу Харківщини

Через обстріли горіла трава, очерет та чагарники на площі 4 га у Захарівка, а у с. Ківшарівка по цій же причині горіла трава на площі 1 га та хвойна підстилка.

  • На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районі населених пунктів Вовчанськ та Тихе.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.
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