КМВА: ППО знищила півтора десятка дронів поблизу Києва та в місті

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про попередні результати роботи сил протиповітряної оборони щодо відбиття атаки ворожих ударних безпілотників.

У небі над столицею та в околицях міста упродовж п'яти годин тривалості повітряної тривоги виявлено та уражено приблизно півтора десятка російських дронів. Падіння уламків зафіксовано лише у Деснянському районі Києва, проте минулося без руйнувань та пожеж. Інформації про постраждалих не надходило.

За словами очільника КМВА, вже тривалий час тактика росіян щодо атак на столицю "шахедами" залишається незмінною: БпЛА вночі заходять на місто з різних напрямків та висот, до того ж групами з різною кількістю.