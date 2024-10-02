Росіяни атакували 13 громад Сумщини

Сьогодні, 2 жовтня, російських обстрілів зазнали Верхньосироватська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Березівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 75 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 168 вибухів.
По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, КАБами та дронами.
Краснопільську громаду росіяни атакували дронами, мінометами та артилерією, а Есманьську - КАБами, мінометами та артилерією.
По Шалигинській та Великописарівській громадам окупаційна армія била дронами, а по Миколаївській та Верхньосироватській - КАБами.
Березівську та Свеську громади армія РФ атакувала артилерією, Середино-Будську - мінометами.
По Миропільській громаді загарбники били з артилерії, мінометів та дронами, а по Зноб-Новгородській - з артилерії та дронами.
Хотінську громаду атакували КАБами та артилерією.