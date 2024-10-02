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Росіяни атакували 13 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 75 обстрілів області.

Росіяни атакували 13 громад Сумщини
Росіяни атакували 13 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 2 жовтня, російських обстрілів зазнали Верхньосироватська, Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Березівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 75 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 168 вибухів. 

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів, КАБами та дронами.

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Краснопільську громаду росіяни атакували дронами, мінометами та артилерією, а Есманьську - КАБами, мінометами та артилерією. 

По Шалигинській та Великописарівській громадам окупаційна армія била дронами, а по Миколаївській та Верхньосироватській - КАБами.

Березівську та Свеську громади армія РФ атакувала артилерією, Середино-Будську - мінометами. 

По Миропільській громаді загарбники били з артилерії, мінометів та дронами, а по Зноб-Новгородській - з артилерії та дронами.

Хотінську громаду атакували КАБами та артилерією.

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