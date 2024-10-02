Росіяни пошкодили обстрілом ділянку газогону у Херсоні

Росіяни обстріляли Херсон і влучили по газогону.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ пошкоджено ділянку газогону у Дніпровському районі міста. Через це без газопостачання тимчасово залишилась частина нижче площі Чорновола”, - написав Мрочко.
Він додав, що зараз фахівці вивчають обсяг пошкоджень.
Через високу інтенсивність ворожих обстрілів немає можливості оперативно приступити до аварійно-відновлювальних робіт.
Таким чином, до ліквідації пошкоджень газових мереж приступлять одразу, як дозволить безпекова ситуація.