У середу, 2 жовтня, російська армія вдарила по місту Краматорськ онецької області трьома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СН. Внаслідок ударів постраждав мирний житель, також руйнувань зазнали житлові будівлі.

Про це повідомляють Краматорська міська рада та поліція Донецької області.

За інформацією міської ради, внаслідок авіаудару зруйновано гуртожиток, пошкоджено промисловий об'єкт та гаражний кооператив. Також пошкоджень зазнали 9 багатоквартирних житлових будинків та 8 приватних.

Також, у поліції повідомили, що ворог застосував керовані авіабомби УМПБ Д-30 СН. Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.