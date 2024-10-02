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Хакери ГУР паралізували роботу російських банків, — ЗМІ

Внаслідок кібератаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, роботі онлайн-банкінгу та фінустанов РФ.

Хакери ГУР паралізували роботу російських банків, — ЗМІ
Кібератака ГУР “поклала” сервер спецзв’язку міноборони РФ
Фото: Пресслужба ГУР

Кіберфахівці ГУР МО атакували російський фінансовий сектор. Під удар потрапили Альфа-банк і "Ростелеком".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у розвідці.

"Кіберкорпус ГУР МО здійснив чергову атаку на банківський сектор РФ, який забезпечує агресію російських військ проти України. Під кіберудар потрапили, зокрема, Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком", — заявив співрозмовник.

Внаслідок кібератаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, припинили роботу мобільні застосунки фінустанов і онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси банків.

"Місцеві ЗМІ пишуть, що в російських банках визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини, а також не можуть вказати терміни відновлення роботи сервісів", додає співрозмовник у ГУР МОУ.

  • 14 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили DDOS-атаку на банківську систему РФ. Унаслідок операції порушено роботу найбільших банківських установ РФ, які забезпечують діяльність окупаційних військ.
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