Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На війні загинув спецпризначенець “Омеги” Владислав Нікітчук
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
ГоловнаТехнології

Швейцарія надасть Україні 69,4 млн доларів на цифровізацію

Гроші надаватимуть протягом 4 років.

Швейцарія надасть Україні 69,4 млн доларів на цифровізацію
Михайло Федоров на зустрічі із послом Швейцарії Феліксом Бауманном
Фото: Мінцифри

Швейцарія надасть Україні 58,7 мільйони швейцарських франків (69,4 млн доларів) на цифровізацію. 

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зустрівся з Феліксом Бауманном, Послом Швейцарії в Україні. Головний результат зустрічі – підписання меморандуму на 58,7 млн франків зі Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC)", – написав міністр у телеграмі.

Кошти виділятимуть протягом 2024–2028 років, їх використають на цифровізацію та розвиток регіонів України, а проєкти реалізовуватимуть у межах програми EGAP, що виконується Фондом "Східна Європа". 

"У фокусі – цифровізація послуг охорони здоров’я, електронний нотаріат, освіта, гуманітарне розмінування, а також продовжуємо перезапуск Державної служби статистики. Частину коштів скерують на підтримку прифронтових регіонів, важливо забезпечити доступ до державних послуг у кожній громаді", – зазначив Федоров. 

Михайло Федоров на зустрічі із послом Швейцарії Феліксом Бауманном
Фото: Мінцифри
Михайло Федоров на зустрічі із послом Швейцарії Феліксом Бауманном

Він додав, що за підтримки уряду Швейцарії лише у 2024 році запустили шлюб онлайн та пілот Мрії для 40 шкіл, почали тестувати Дію для держслужбовців. Також провели черговий міжнародний Дія.Summit у Цюриху, де підписали Меморандум про відкриття Govtech-центру разом зі Всесвітнім економічним форумом.  

Загалом Швейцарія підтримує цифровізацію з 2015 року через програму EGAP. За весь час партнери виділили понад 30 млн франків.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies