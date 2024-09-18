Швейцарія надасть Україні 69,4 млн доларів на цифровізацію

Швейцарія надасть Україні 58,7 мільйони швейцарських франків (69,4 млн доларів) на цифровізацію.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зустрівся з Феліксом Бауманном, Послом Швейцарії в Україні. Головний результат зустрічі – підписання меморандуму на 58,7 млн франків зі Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC)", – написав міністр у телеграмі.

Кошти виділятимуть протягом 2024–2028 років, їх використають на цифровізацію та розвиток регіонів України, а проєкти реалізовуватимуть у межах програми EGAP, що виконується Фондом "Східна Європа".

"У фокусі – цифровізація послуг охорони здоров’я, електронний нотаріат, освіта, гуманітарне розмінування, а також продовжуємо перезапуск Державної служби статистики. Частину коштів скерують на підтримку прифронтових регіонів, важливо забезпечити доступ до державних послуг у кожній громаді", – зазначив Федоров.

Фото: Мінцифри Михайло Федоров на зустрічі із послом Швейцарії Феліксом Бауманном

Він додав, що за підтримки уряду Швейцарії лише у 2024 році запустили шлюб онлайн та пілот Мрії для 40 шкіл, почали тестувати Дію для держслужбовців. Також провели черговий міжнародний Дія.Summit у Цюриху, де підписали Меморандум про відкриття Govtech-центру разом зі Всесвітнім економічним форумом.

Загалом Швейцарія підтримує цифровізацію з 2015 року через програму EGAP. За весь час партнери виділили понад 30 млн франків.