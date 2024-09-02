На ще 4 пунктах пропуску можна обрати час для перетину автобусів

До переліку додано пункти пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збільшує кількість пунктів пропуску, на які поширюється можливість обирати час перетину кордону автобусами у рамках послуги єЧерга.

Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

До переліку додано ще чотири пункти пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Таким чином, кількість пунктів пропуску, де можна розраховувати на відсутність потреби очікувати у фізичних чергах, збільшується до 20.

Поширюється новий функціонал на наступні пункти пропуску:

Смільниця – Кросьценко (Польща);

Угринів - Долгобичув (Польща);

Лужанка – Берегшурань (Угорщина);

Малий Березний – Убля (Словаччина) доступний тільки для мікроавтобусів.

Рух автобусів у новій черзі, що має назву «За розкладом» почався сьогодні, 2 вересня о 12:00, а реєстрація у новий тип черги доступна ще із 12:00 30 серпня. Поширюється цей функціонал як на регулярні, так і нерегулярні рейси.

"Масштабування функціоналу, що дає можливість перевізнику бронювати часовий проміжок для заїзду на кордон, дозволить як регулярному, так і нерегулярному перевізнику завчасно планувати поїздку та розуміти ситуацію на кордоні", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, щонайменше 70% автобусів заїжджають вчасно на пункт пропуску де доступна така опція, що свідчить про ефективність системи.

Міжнародні перевізники пасажирів зможуть заздалегідь обирати зручний для себе час перетину кордону та перетинати вказані пункти пропуску за попереднім записом в системі єЧерга на сайті або через застосунок єЧерга.