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Норвегія передасть Україні технологію виробництва 155-мм снарядів

В Україні налагодять виробництво 155-мм снарядів за технологією норвезької компанії Nammo .

Норвегія передасть Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
Прапор Норвегії

В Україні налагодять виробництво 155-мм снарядів за технологією норвезької компанії Nammo. Уряд Норвегії відкрив шлях для передачі своїх оборонних технологій Україні.

Про це ідеться у повідомленні уряду Норвегії.

"Наш уряд зробив кілька кроків для збільшення виробництва артбоєприпасів у Норвегії. Водночас ми визнаємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні боєприпаси в Україні", – заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвезька компанія Nammo уклала угоду із оборонним матеріально-технічним агентством збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і ракет.

Згідно з планом, виробництво снарядів можна збільшити в 10 разів, а інших снарядів і ракетних двигунів — удвічі. Також збільшать виробництво танкових боєприпасів калібру 120 мм.

«Ми дозволяємо Nammo значно збільшити свої виробничі потужності, щоб допомогти задовольнити потреби Норвегії, країн НАТО та України», – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Відомо, що у березні уряд Норвегії дозволив оборонним компаніям отримати ліцнзію від Міністерства закордонних справна передачу технологій Україні. 

Компанія Nammo – один із найбільших виробників боєприпасів у Європі, яка має допомогти Україні з артилерійськими снарядами.

У липні уряд Норвегії додатково виділив 1 мільярд норвезьких крон на фінансування протиповітряної оборони України.

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