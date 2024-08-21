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У Росії зафіксували масштабну проблему з доступом до низки соцмереж і сервісів

Регулятор РФ заявив про DDoS-атаки, натомість отримав звинувачення у тому, що це "Роскомнадзор" винен, бо спробував заблокувати Telegram.

У Росії зафіксували масштабну проблему з доступом до низки соцмереж і сервісів
Фото: defense.gov

У Росії зафіксували проблеми з доступом до десятків популярних сервісів, йдеться на  телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.

Проблеми є у Telegram, WhatsApp, сервісів Apple, Steam, WhatsApp, Skype, Discord та iMessage та інших.

Українська IT-армія запевнила, що не причетна до збоїв.

Російські медіа повідомляють, що "Роскомнадзор" вважає причиною DDoS-атаки на операторів зв'язку. Громадські організація "Роскомсвобода" запевняє, що винен у всьому саме "Роскомнадзор", бо спробував заблокувати Telegram, але постраждали  результаті всі інші ресурси. Схожа невдала спроба державного регулятора була у 2018 році. 

Раніше кіберактивісти “BO Team” заблокували роботу інтернет-провайдера "Вега" у російському місті Снєжинськ Челябінської області. Відомо, що послугами провайдера користувався російський розробник ядерних боєприпасів "Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики".Також BO “Team” атакували російську групу компаній “Комбайновий завод "Ростсельмаш”.

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