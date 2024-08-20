РосЗМІ: Кремль створює нові військові угруповання "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ"

Раніше окремі угруповання військ російської армії діяли лише на території України.

Міноборони РФ заявило про створення трьох нових угруповань військ - "Бєлгород", "Брянськ" і "Курськ".

Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

Раніше окремі угруповання військ російської армії діяли лише на території України. Керуватиме діями армійських груп Координаційна рада з питань військової безпеки прикордонних територій, про запуск якої повідомив міністр оборони Андрій Білоусов.

Очолив раду сам Бєлоусов, заступником голови Координаційної ради призначено заступника міністра оборони Юнус-Бека Євкурова, колишнього главу Інгушетії. Раніше Євкуров курував військову співпрацю Кремля з дружніми режимами в Африці.

Білоусов уточнив, що робота Координаційної ради має бути цілодобовою, а запити, що надходять з регіонів, повинні відпрацьовуватися в добовий термін.

Курська операція

6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.

12 серпня Київ офіційно підтвердив проведення курської операції. У МЗС України, коментуючи наступ, сказали, що держава не зацікавлена в присвоєнні чужої території. Метою операції назвали відволікання ворога від атак на території України та убезпечення мешканців Сумської області, яких росіяни постійно атакували з території Курської.

Станом на 19 серпня Сили оборони взяли під контроль ще низку населених пунктів, зокрема, Апанасівку, та просунулися в Ольгівці.