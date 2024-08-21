Армія Росії скинула вибухівку на цивільне авто, двоє людей в лікарні

Пожежі в екосистемах на Херсонщині

Російська армія атакувала з безпілотника цивільну автівку у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей", — ідеться у повідомленні.

У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму та контузію. Медики на місці надали йому допомогу.

До лікарні доставили 54-річну жінку. У неї – вибухова травма та уламкове поранення передпліччя.

Через ворожий обстріл Антонівки Херсонської області постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури.