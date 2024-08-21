Армія Росії скинула вибухівку на цивільне авто, двоє людей в лікарні

Російська армія атакувала з безпілотника цивільну автівку у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей", — ідеться у повідомленні.
У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму та контузію. Медики на місці надали йому допомогу.
До лікарні доставили 54-річну жінку. У неї – вибухова травма та уламкове поранення передпліччя.
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