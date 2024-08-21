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Армія Росії скинула вибухівку на цивільне авто, двоє людей в лікарні

Серед постраждалих жінка і чоловік.

Армія Росії скинула вибухівку на цивільне авто, двоє людей в лікарні
Пожежі в екосистемах на Херсонщині
Фото: ДСНС

Російська армія атакувала з безпілотника цивільну автівку у Херсоні. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє людей", — ідеться у повідомленні. 

У 57-річного чоловіка діагностували вибухову травму та контузію. Медики на місці надали йому допомогу. 

До лікарні доставили 54-річну жінку. У неї – вибухова травма та уламкове поранення передпліччя.

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