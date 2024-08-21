На Донеччині жертвами російських обстрілів сьогодні стали ще дві людини

Також стало відомо, що вчора у Торецьку загинув 36-річний чоловік.

Унаслідок ранкових обстрілів Донецької області загинуло дві людини.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

В Українську Селидівської громади росіяни вбили жінку, пошкодили 2 багатоповерхівки.

Ще одна людина стала жертвою ворожої артилерії у Сіверську.

Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу ‒ у Торецьку загинув 36-річний чоловік.

“Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!”, ‒ закликав Філашкін.