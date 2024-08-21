На Донеччині жертвами російських обстрілів сьогодні стали ще дві людини

Унаслідок ранкових обстрілів Донецької області загинуло дві людини.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
В Українську Селидівської громади росіяни вбили жінку, пошкодили 2 багатоповерхівки.
Ще одна людина стала жертвою ворожої артилерії у Сіверську.
Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу ‒ у Торецьку загинув 36-річний чоловік.
“Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!”, ‒ закликав Філашкін.
- Раніше голова ОВА повідомляв, що на Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина загинула і 4 отримали поранення.