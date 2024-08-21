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На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення

Зокрема, у селі Козача Лопань внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік і загинув 65-річний водій.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення
Фото: Міліатрний

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 2 отримали поранення, повідомив вранці 21 серпня очільник ОВА Олег Синєгубов. 

16:45 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства горіли пластикові труби та дрова.

16:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Новий Мир, за межами. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава.

14:18 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль.

11:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Глущенкове. Внаслідок обстрілу горіли 2 нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2.5 га. 

10:50 Харківський район, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій

09:50 м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка.

09:45 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Курилівка, ДП Куп'янський лісгосп. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 500 м.кв.

На Харківському напрямку російські терористи дев’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У двох локаціях ще тривають бої. 

12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка, Синьківка та Степова Новоселівка підрозділи Сил оборони відбили десять наступальних дій. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

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