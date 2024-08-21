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Внаслідок вчорашніх обстрілів РФ Запорізької області загинуло двоє осіб, шестеро дітей поранено

Також поранено чотирьох дорослих.

Внаслідок вчорашніх обстрілів РФ Запорізької області загинуло двоє осіб, шестеро дітей поранено
Фото: Телеграм-канал Івана Федорова

Внаслідок вчорашніх обстрілів РФ Запорізької області загинули 14-річний хлопець та чоловік, травмовано 6 дітей та чотирьох дорослих.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей травмовано ‒ це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років”, ‒ зазначив він.

Загалом впродовж доби окупанти 303 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили три авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці, підкреслив голова ОВА.

198 безпілотників різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

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5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку. 

97 артобстрілів завдано по території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки.

За словами Федорова, надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Пізніше він уточнив, що одна людина загинула та одна поранена після вечірнього обстрілу Малокатеринівки.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки. В одному з них знайшли тіло загиблого під час російської атаки чоловіка. 

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