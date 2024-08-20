Росіяни вбили мирного мешканця Сумщини, ще двох поранили (ілюстративне фото)

Сьогодні, 20 серпня, російських обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 97 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 291 вибух.

Зокрема, Юнаківську громаду атакували КАБами, одна цивільна особа загинула, ще одна поранена.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів , РСЗВ, дронами та КАБами. Внаслідок обстрілів поранено одну цивільну особу.

Окупати били дронами по Сумській, Путивльській, Глухівській та Есманьській громадам, а на Новослобідську скинули КАБи.

По Білопільській громаді російська армія вдарила з артилерії, мінометів та КАБами.

Великописарівську та Дружбівську громади російські військові атакували дронами, артилерією та безпілотниками.

По Середино-Будській та Шалигинській громадам окупаційні війська вдарили мінометами та дронами, а по Зноб-Новгородській - мінометами.