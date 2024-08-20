Інспектори Служби освітньої безпеки розпочали роботу у 763 закладах середньої освіти, - Клименко

В закладах середньої освіти України посилюють безпеку, в них розпочинають роботу інспектори Служби освітньої безпеки.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“Цього понеділка у 763 закладах середньої освіти 20 регіонів країни розпочали роботу інспектори Служби освітньої безпеки”, - зазначив Клименко.

Міністр пообіцяв, що до завершення 2024 року поліцейською присутністю мають покрити до 2 тис. шкіл. Зараз новобранці проходять спеціалізоване навчання.

МВС запроваджує нові технічні заходи, оновлює маршрути патрулювання, щоб вони пролягали максимально наближено до навчальних закладів, також організовує супроводження шкільних автобусів.

Також з дітьми продовжують працювати ювенальні поліцейські, шкільні офіцери поліції та офіцери громади.