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Інспектори Служби освітньої безпеки розпочали роботу у 763 закладах середньої освіти, - Клименко

Інспектори працюють в 20 регіонах України.

Інспектори Служби освітньої безпеки розпочали роботу у 763 закладах середньої освіти, - Клименко
Інспектори Служби освітньої безпеки розпочали роботу у 763 закладах середньої освіти
Фото: Пресслужба МВС

В закладах середньої освіти України посилюють безпеку, в них розпочинають роботу інспектори Служби освітньої безпеки. 

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. 

“Цього понеділка у 763 закладах середньої освіти 20 регіонів країни розпочали роботу інспектори Служби освітньої безпеки”, - зазначив Клименко. 

Міністр пообіцяв, що до завершення 2024 року поліцейською присутністю мають покрити до 2 тис. шкіл. Зараз новобранці проходять спеціалізоване навчання. 

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МВС запроваджує нові технічні заходи, оновлює маршрути патрулювання, щоб вони пролягали максимально наближено до навчальних закладів, також організовує супроводження шкільних автобусів. 

Також з дітьми продовжують працювати ювенальні поліцейські, шкільні офіцери поліції та офіцери громади.

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