Під російськими обстрілами опинилися Нікополь і ще три громади Дніпропетровщини

Російська армія знову атакувала дронами та обстрілювала з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами ворога опинилися Нікополь та ще три громади.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російські окупанти били з артилерії та застосовували БпЛА по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах Дніпропетровської області.
Внаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.
Люди не постраждали.
Лисак додав, що внаслідок вчорашнього обстрілу Нікопольщини госпіталізували 21-річного чоловіка.