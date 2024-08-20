Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій. Які фракції як голосували
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Романчук, Бухов і Білодід: чому Україна недоотримала медалей на Олімпійських іграх
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Під російськими обстрілами опинилися Нікополь і ще три громади Дніпропетровщини

Росіяни атакували Нікопольщину дронами і били з артилерії.

Під російськими обстрілами опинилися Нікополь і ще три громади Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія знову атакувала дронами та обстрілювала з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами ворога опинилися Нікополь та ще три громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти  били з артилерії та застосовували БпЛА по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.

Люди не постраждали. 

Лисак додав, що внаслідок вчорашнього обстрілу Нікопольщини госпіталізували 21-річного чоловіка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies