Під російськими обстрілами опинилися Нікополь і ще три громади Дніпропетровщини

Росіяни атакували Нікопольщину дронами і били з артилерії.

Російська армія знову атакувала дронами та обстрілювала з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ударами ворога опинилися Нікополь та ще три громади.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти били з артилерії та застосовували БпЛА по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.

Люди не постраждали.

Лисак додав, що внаслідок вчорашнього обстрілу Нікопольщини госпіталізували 21-річного чоловіка.