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Рада ухвалила виплати для військових, які боронять Україну на території Росії

Вони матимуть такі ж виплати та преференції, як і бійці, що воюються на території України.

Рада ухвалила виплати для військових, які боронять Україну на території Росії
Українські військовослужбовці їдуть в кузові пікапа неподалік від українсько-російського кордону, Україна, 15 серпня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила виплати для військових, які боронять Україну на території Росії (законопроєкт 11483). 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

“Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. За в цілому - 321. Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій”, – написав нардеп. 

Зазначимо, що також сьогодні нардепи зняли кримінальну відповідальність за перший випадок СЗЧ за умови повернення на службу. Але потрібна письмова згода від командира. 

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