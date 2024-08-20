Вони матимуть такі ж виплати та преференції, як і бійці, що воюються на території України.

Українські військовослужбовці їдуть в кузові пікапа неподалік від українсько-російського кордону, Україна, 15 серпня 2024 року

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила виплати для військових, які боронять Україну на території Росії (законопроєкт 11483).

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. За в цілому - 321. Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій”, – написав нардеп.

Зазначимо, що також сьогодні нардепи зняли кримінальну відповідальність за перший випадок СЗЧ за умови повернення на службу. Але потрібна письмова згода від командира.