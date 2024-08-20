Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила виплати для військових, які боронять Україну на території Росії (законопроєкт 11483).
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
“Рада прийняла №11483 про статус військових, які воюють у РФ. За в цілому - 321. Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій”, – написав нардеп.
Зазначимо, що також сьогодні нардепи зняли кримінальну відповідальність за перший випадок СЗЧ за умови повернення на службу. Але потрібна письмова згода від командира.