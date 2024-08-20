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Україні вдалося повернути ще шістьох дітей з окупованої частини Херсонщини, — Прокудін

Дітям від 3 до 12 років. 

Україні вдалося повернути ще шістьох дітей з окупованої частини Херсонщини, — Прокудін
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

Із тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося евакуювати ще шість родин на підконтрольну Україні територію. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відомо, що з евакуйованими родинами вдалося повернути двох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 3 до 12 років. 

"Дорослі й малеча – наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов", — повідомив очільник ОВА і додав, що повернути дітей вдалося завдяки організації “Save Ukraine”.

  • Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
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