Шмигаль: сьогодні уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації на укриття в школах

Сьогодні уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету на укриття в школах, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Країна також активно готується до нового навчального року. У пріоритеті безпека дітей та максимальний перехід до офлайн навчання там, де це можливо. Цього року в держбюджеті було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів і 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, пріоритетно для прифронтових та прикордонних громад”, – сказав Шмигаль.
Він зазначив, що сьогодні уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету на укриття в школах Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей.