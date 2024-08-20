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Шмигаль: сьогодні уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації на укриття в школах

Раніше цього року в держбюджеті було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів.

Шмигаль: сьогодні уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації на укриття в школах
Ілюстративне фото: дитячий садок функціонує на одній із станцій метро в Харкові, 20 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Сьогодні уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету на укриття в школах, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Країна також активно готується до нового навчального року. У пріоритеті безпека дітей та максимальний перехід до офлайн навчання там, де це можливо. Цього року в держбюджеті було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів і 1 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів,  пріоритетно для прифронтових та прикордонних громад”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що сьогодні уряд розподіляє ще близько 5 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету на укриття в школах Чернігівської, Херсонської, Харківської, Сумської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей.

 “Також майже 216 млн грн розподіляємо на шкільні автобуси, яких цього року вже закуплено понад 120 одиниць. Очікуємо, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде придбано щонайменше 500 шкільних автобусів. Таким чином забезпечимо регулярний підвіз школярів до тих освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки й де діти зможуть вчитися очно”, – сказав Шмигаль.

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