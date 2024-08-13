Для цього Кабмін виділив цього року 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Прем’єр каже, що близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання.

Уряд планує до кінця року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Через реалізацію комплексної стратегії ми прагнемо до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Наявність укриттів є головною передумовою. 2,5 млрд грн виділено цього року на їх будівництво. Важливо, щоб на місцях ці кошти були витрачені ефективно”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що також важливо мати чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де не можливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація.

“Для цього ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. У підсумку близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання”, – зауважив прем’єр.