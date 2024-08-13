У Києві затримали 20-річного ворожого агента, який підпалив 2 військових автомобілі

Після цього він отримав завдання готувати замах на українського офіцера.

Служба безпеки України та Нацполіція затримали агента РФ, який після підпалів авто у Києві отримав завдання готувати замах на українського офіцера. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, ворог спочатку дав йому два «тестових випробування» – підпалити авто українських захисників. Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах.

СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу «цілі» і ще не встиг встановити камеру. Фігурантом виявився 20-річний киянин.

Під час обшуків у нього вилучено легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нещодавно у Києві затримали 16-річного палія військових автомобілів. Підліток потрапив «до уваги» окупантів, коли шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.