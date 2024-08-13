The Telegraph: Лондон не дав дозволу Україні використовувати ракети Strom Shadow під час курської операції

Уряд Великої Британії не змінив політику щодо використання наданих Україні ракет Storm Shadow і не дозволив бити ними під час операції в Курській області. Про це пише The Telegraph із посиланням на урядове джерело.

Учора український президент Володимир Зеленський уперше офіційно підтвердив проведення операції в Курській області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що станом на той день українські війська контролювали там близько 1000 квадратних кілометрів.

Зеленський доручив міністерству оборони та дипломатам представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.

Коментуючи використання британської зброї проти Росії, анонімний співрозмовник газети в уряді Британії сказав: "Змін не було".

Журналісти звернули увагу, що політика стосовно використання Storm Shadow формується не лише Лондоном, оскільки ракети випускаються спільно з Францією.

"У позиції Великої Британії не відбулося жодних змін. Ми надаємо військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України", – прокоментував журналістам представник уряду.

Британія надавала українцям ракети дальністю до 250 кілометрів, але бити ними дозволила лише по ворожих об'єктах на території України. Київ неодноразово наголошував, що потребує дозволу на удари по військових цілях на території Росії – по тих точках, з яких ворог завдає ударів.

Події в Курській області

6 серпня, після ночі повітряної атаки, в Росії заговорили про прорив кордону в Курській області. Спершу росіяни стверджували, що відбили атаки “диверсантів” і що контролюють кордон, але навіть ворожі провоєнні блогери в перший день подій писали, що це не так. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорив, що заяви ворога про контроль над кордоном у Курській області є фейком.

Офіційно Україна ці події не коментувала.

7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.

Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.

8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.

За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів.

За даними СБУ, Росія готує нові ІПСО зі звинуваченнями України в воєнних злочинах у Курській області.

12 серпня Київ офіційно підтвердив проведення в Курській області операції.

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