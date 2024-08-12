Росія готує нові ІПСО зі звинуваченнями України в воєнних злочинах у Курській області

Служба безпеки попередила про підготовку російськими спецслужбами звинувачень українців у вигаданих воєнних злочинах у Курській області. Російська сторона створює і поширює фейки та інформаційні вкиди, попередили в пресслужбі СБУ.

Ці інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ. За даними СБУ, найближчим часом спецслужби Росії можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їх скоєнні українську сторону.

"СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави. Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими рф, так і щодо цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

Контекст

6 серпня в Курській області заговорили про прорив кордону. Спершу росіяни стверджували, що їхня ФСБ стримала атаку, але згодом визнали, що певна кількість військових і техніки зайшли на їхню територію. Провоєнні російські блогери писали про втрату деяких населених пунктів. Також там оголосили часткову евакуацію, а Путін навіть коментував прорив кордону.

Україна операцію в Курській області не коментує. Лише керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в перший день сказав, що заяви росіян про контроль кордону є неправдою.

Українські союзники обережні в своїх оцінках подій, але і в ЄС, і в США наголошували, що Україна має право на захист.

Більше на цю тему – у матеріалі "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій".